Более 100 кг корма для бездомных животных собрали на благотворительном фестивале в Ленобласти

В Ленобласти прошел первый благотворительный фестиваль в поддержку животных «Лохматое счастье».

На мероприятии удалось собрать больше 100 килограммов корма, лекарств и солидную материальную помощь.

«Но главное, подопечные с тяжелыми историями из гатчинских передержек и приюта «Теремок», возможно, познакомились со своими будущими семьями», — рассказали организаторы.

Отмечается, что организаторы не отдавали сразу на фестивале животных, а брали контакты и знакомились с теми, кто готов быть ответственным хозяином для хвостатых.