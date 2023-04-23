Более 100 кг корма для бездомных животных собрали на благотворительном фестивале в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти прошел первый благотворительный фестиваль в поддержку животных «Лохматое счастье».

На мероприятии удалось собрать больше 100 килограммов корма, лекарств и солидную материальную помощь.

«Но главное, подопечные с тяжелыми историями из гатчинских передержек и приюта «Теремок», возможно, познакомились со своими будущими семьями», — рассказали организаторы.

Отмечается, что организаторы не отдавали сразу на фестивале животных, а брали контакты и знакомились с теми, кто готов быть ответственным хозяином для хвостатых.

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20.04.2023 138
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