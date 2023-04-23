В Рощино обнаружили три колбы с радиоактивным веществом

В Рощино Выборгсккого района Ленобласти местный житель нашел три металлических колбы, на этикетках которых было написано «кобальт-60, опасно, радиоактивно».

Опасную находку он обнаружил на улице Огарева и сообщил о ней в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов огородили потенциально опасное место. Колбы будут утилизированы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.