В Рощино обнаружили три колбы с радиоактивным веществом

Автор: Гузель Галимова
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В Рощино Выборгсккого района Ленобласти местный житель нашел три металлических колбы, на этикетках которых было написано «кобальт-60, опасно, радиоактивно».

Опасную находку он обнаружил на улице Огарева и сообщил о ней в полицию.

Снимок экрана 2023-04-23 в 10.47.08
Фото: 78.ru

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов огородили потенциально опасное место. Колбы будут утилизированы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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