Автомобиль влетел в столб на М-10 под Тосно, есть пострадавший

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло на 666-м километре федеральной трассы М-10 в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, водитель BMW, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и въехал в опору освещения. На место происшествия ввыезжали спасатели из Тосно. К моменту их прибытия пострадавшего уже госпитализировали, поэтому они просто отключили аккумуляторы.

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Автомобиль влетел в столб на М-10 под Тосно, есть пострадавший Тосненсккий район, м-10, ДТП, авария, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО
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Автомобиль влетел в столб на М-10 под Тосно, есть пострадавший Тосненсккий район, м-10, ДТП, авария, аварийно-спасательная служба Ленобласти
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