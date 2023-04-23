Автомобиль влетел в столб на М-10 под Тосно, есть пострадавший

ДТП произошло на 666-м километре федеральной трассы М-10 в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, водитель BMW, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и въехал в опору освещения. На место происшествия ввыезжали спасатели из Тосно. К моменту их прибытия пострадавшего уже госпитализировали, поэтому они просто отключили аккумуляторы.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО