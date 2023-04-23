В Рощино проверили радиоактивный фон после обнаружения колб с надписями «Кобальт-60, опасно, радиоактивно»

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Рощино Выборгского района Ленобласти нашли три металлические колбы, на этикетках которых было написано «кобальт-60, опасно, радиоактивно».

Прибывшие на место правоохранители огородили потенциально опасное место. Колбы будут утилизированы.

Специалисты химико-технологической лаборатории аварийно-спасательной службы Ленобласти замерили радиоактивный фон – он находится в норме.

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23.04.2023 80
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