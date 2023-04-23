24 апреля местами по Ленобласти пройдет небольшой дождь

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В понедельник, 24 апреля, жителей Ленобласти ждет переменная облачность.

Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами, преимущественно на западе, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +4…+9°С, на севере местами до +1°С, днем +17…+22°С., у водоемов местами до +11°С. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Вам будет интересно
24 апреля местами по Ленобласти пройдет небольшой дождь погода, небольшой дождь, Ленобласть
Более 100 кг корма для бездомных животных собрали на благотворительном фестивале в Ленобласти
В Ленобласти прошел первый благотворительный фестиваль в поддержку животных «Лохматое счастье». На мероприятии удалось собрать больше 100 килограммов корма, лекарств и...
23.04.2023 42
Автор