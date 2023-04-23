24 апреля местами по Ленобласти пройдет небольшой дождь

В понедельник, 24 апреля, жителей Ленобласти ждет переменная облачность.
Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами, преимущественно на западе, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +4…+9°С, на севере местами до +1°С, днем +17…+22°С., у водоемов местами до +11°С. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.
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23.04.2023 42