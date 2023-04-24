Из школьной программы предлагают убрать английский язык

С инициативой выступил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.
Слова парламентария приводит 24 апреля РИА Новости.
Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования <…> Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык, — заявил депутат.
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22.04.2023 65