Из школьной программы предлагают убрать английский язык

С инициативой выступил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

Слова парламентария приводит 24 апреля РИА Новости.

Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования <…> Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык, — заявил депутат.