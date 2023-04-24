Порядка 10 тысяч подростков будут трудоустроены этим летом в Ленобласти

Служба занятости Ленобласти в этом году увеличивает охват молодежи.

На свою первую работу этим летом смогут выйти 10 тысяч подростков. На эти цели из бюджета выделят дополнительные средства.

Устроиться на работу могут подростки старше 14 лет в свои учебные заведения, в парки и общественные пространства. Кроме того, они могут заниматься благоустройством мемориалов, обелисков, братских захоронений погибших в годы ВОВ, работать на культурно-массовых мероприятия, выполнять небольшой ремонт и помогать на подсобных работах.

Чтобы приступить к работе, необходимы желание человека и согласие родителей.