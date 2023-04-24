Приозерская, Кингисеппская, Лужская, Лодейнопольская и Красносельская нефтебазы перейдут к новым владельцам.

Сразу пять законсервированных нефтебаз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области намерено продать ООО «Киришиавтосервис» (дочерняя структура «Сургутнефтегаза») — сообщает АБН.

Все они прекратили свою деятельность в период с 2018 по 2021 годы. Среди причин остановки работы нефтебаз называлась необходимость модернизации, снижение издержек на их содержание и транспортные расходы.

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Ранее стало известно, что Ленобласть в 2022 году получила рекордные инвестиции и ускорила газификацию и строительство.