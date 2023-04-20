Ленобласть в 2022 году получила рекордные инвестиции и ускорила газификацию и строительство

Губернатор Ленобласти отчитался перед депутатами Законодательного собрания и жителями региона о проделанной в 2022 году работе.

Как отметил глава региона, за год в экономику региона были инвестированы рекордные 545,7 млрд рублей, что выше уровня 2021 года почти на 12%. Среди инвесторов, осуществивших вложения более 1 млрд рублей: «ЕвроХим Северо-Запад-2», «КИНЕФ», «Новатэк-Усть-Луга», Ленинградская АЭС, «Газпром Инвест Запад», «Газпром межрегионгаз», ЛОЭСК и другие.

В эксплуатацию в регионе введено за 2022 год 39 объектов социально-культурного назначения. В 2023 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию еще 24 объекта. Также по итогам 2022 года Ленобласть заняла 2 место среди регионов России по темпам решения проблемы с долгостроями, а по программе расселения аварийного жилья новые квартиры получили почти 3000 ленинградцев.

Кроме того, в 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 200 км трасс и дорог, благоустроено 119 общественных пространств и дворовых территорий, построено более 150 километров межпоселковых газопроводов, газифицировано почти 1400 домохозяйств.

Напомним, что Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена здесь. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по ТЭК по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона тут.