Умерла Надежда Тушакова, глава совета директоров АО «Большой Гостиный Двор»

В главном универмаге Петербурга она работала более 60 лет.

Как сообщает АБН, в Петербурге ушла из жизни директор по развитию и финансам АО «Большой Гостиный Двор» Надежда Тушакова.

Отмечается, что в Гостиный двор Тушакова пришла работать сразу после школы продавцом в магазин фарфора и хрусталя. После получения высшего образования стала инженером научной организации труда.

Позже заняла пост директора по торговле, затем была избрана главой совета директоров «Большого Гостиного Двора».

По её инициативе на территории пространства появился храм преподобного Серафима Вырицкого, а также музей купечества.

Фото: АО «Большой Гостиный Двор»

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