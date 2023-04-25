Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 25 апреля.

Так, в период с 17 по 23 апреля поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 21 раз. В том числе:

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз (погиб 1 человек);

к поисково-спасательным объектам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек);

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз.