Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 25 апреля.

Так, в период с 17 по 23 апреля поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 21 раз. В том числе:

  • к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз (погиб 1 человек);
  • к поисково-спасательным объектам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек);
  • к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз.
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