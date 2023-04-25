Уроженец Выборга попал в федеральный розыск за разбитую в банке дверь и окна

Автор: Анастасия Щербакова
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Злоумышленник был задержан в Петербурге. 

19-летний молодой человек устроил дебош в отделении банка в Выборге еще 21 января. Злоумышленник разбил окна и повредил дверь. Накануне 24 апреля вандала задержали в Петербурге.

За данное правонарушение выборжец был объявлен в федеральный розыск. Задержанному вменяется обвинение по статье 214 УК РФ (вандализм).

Молодой человек доставлен в отдел полиции.

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