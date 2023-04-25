Злоумышленник был задержан в Петербурге.
19-летний молодой человек устроил дебош в отделении банка в Выборге еще 21 января. Злоумышленник разбил окна и повредил дверь. Накануне 24 апреля вандала задержали в Петербурге.
За данное правонарушение выборжец был объявлен в федеральный розыск. Задержанному вменяется обвинение по статье 214 УК РФ (вандализм).
Молодой человек доставлен в отдел полиции.
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