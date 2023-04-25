В заказнике «Весенний» нашли браконьерские сети и мешки с уловом

На водоемах Ленинградской области с началом нереста рыбы усилили патрули.

Так, в минувшие выходные инспекторы Дирекция особо охраняемых природных территорий и полиция обнаружили на территории государственного природного заказника «Весенний» браконьерские сети и мешки с уловом. Рыбу выпустили обратно в водоем, браконьерам выписали протоколы.

Видео: комитет общественных коммуникаций Ленобласти

В Дирекции напомнили, что штраф за незаконный вылов рыбы на особо охраняемых природных территориях составляет от 300 до 500 тысяч рублей. Максимальное наказание – лишение свободы до двух лет.