В Ленобласти установлено начало пожароопасного сезона в лесах — это 25 апреля

Согласно приказа регионального комитета по природным ресурсам сегодня, 25 апреля, в Ленобласти установлено начало пожароопасного сезона в лесах.

Пожароопасный сезон не закрывает посещение лесов, но объявляет повышенную готовность лесной пожарной охраны. В лесах запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выжигать сухую траву и многое другое.

Напомним, что в случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 01,112,101. Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи подобно линзе и стать источником возгорания. При выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь сухую траву.

За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность.