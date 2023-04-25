АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «ЕИРЦ Ленинградской области» перед началом дачного сезона просят петербуржцев не забывать о важности ежемесячных отчетов.

Для формирования актуальных начислений за потреблённые ресурсы, показания индивидуальных приборов учёта необходимо передавать ежемесячно, даже если они не изменились. В случае, если показания не передаются, то согласно действующему законодательству, первые три месяца расчёт платы производится исходя из среднемесячного потребления, затем по нормативу, даже, если потребление ресурса не производится.

В связи с этим АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «ЕИРЦ Ленинградской области» напоминают жителям 47 региона о необходимости ежемесячно передавать показания приборов учёта, чтобы впоследствии не тратить своё время на обращение за перерасчётом.

Передача актуальных показаний приборов учёта и своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг позволит избежать накопления задолженности и применения мер по её взысканию.

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