По факту гибели девочки в аварии на трассе М-10 возбудили уголовное дело

15-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте от полученных травм.

Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП на трассе М-10 под Петербургом, в котором погибла девочка. На дороге столкнулся легковой автомобиль и грузовик — сообщает Мойка78.

Происшествие случилось ночью 25 апреля на 646 километре трассы в Тосненском районе Ленобласти. В тот момент в машине ехала семья: отец, мать, 15-летняя девочка и шестилетний ребенок.

В аварии на месте от полученных травм скончалась 15-летняя пассажирка автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что злостный нарушитель ПДД сбил 4-летнего ребенка в жилой зоне в Петербурге — видео.