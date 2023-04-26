В России введут единую систему выдачи квартир детям-сиротам

В России разрабатывают единую систему учета жилья для детей-сирот.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, создание подобной системы учета позволит формировать единую базу, которая поможет не просто учитывать жилые помещения, соответствующие требованиям госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение с учетом актуальных сведений.

Пилотной проект уже запустили в Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях и Красноярском крае. Суммарно в реестр внесли порядка 15,3 тысячи квартир, доступных для выдачи сиротам. В остальных субъектах приступить к реализации проекта планируется в следующем году, передают «Известия«.