Взрывотехники обследовали найденный в Буграх подозрительный предмет

Ранее ivbg.ru сообщал, что на Парковой улице в Буграх обнаружили запечатанный пакет из-под вина, обмотанный скотчем картонный тубус с проводами и два пульта дистанционного управления.

Известно, что изначально опасная находка лежала в черном пакете, который нашли двое подростков около скейтпарка. Юноши вскрыли его, попытались разобрать, но поняли, что это потенциально опасная вещь, и сообщили в полицию.

На место прибыли взрывотехники.

Вам будет интересно На детской площадке в Буграх обнаружили подозрительный предмет с торчащими проводами Подозрительную коробку с проводами обнаружили на детской площадке на Школьной улице в Буграх Всеволожского района Ленобласти. Специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» обследовали подозрительный... 19.04.2023 161

По информации «Mash на Мойке», внутри устройства действительно могли быть взрывчатые вещества. Предмет специалисты уничтожили на месте, в ближайшее время пройдет экспертиза. Однако издание «78.ru» сообщает, что находка оказалась простым мусором.

Обстоятельства случившегося уточняются.