«Воздушные ворота Северной столицы» подвергаются постоянным проверкам Росавиации

Поводов для беспокойства ведомства достаточно.

Как узнала Мойка78, различные инциденты в Пулково происходят, кажется, почти каждый месяц. Об этом свидетельствуют данные из единого реестра проверок. Из хороших новостей, с птицами самолеты в зоне аэропорта в 2023 году не встречались. Однако есть и тревожные случаи.

При этом, с сайта Пулково в настоящий момент удалена информация о топ-менеджерах, отвечающих за авиационную безопасность. Поэтому пассажиры своих героев не узнают.

К примеру, в ноябре 2022 года оборудование для транспортировки багажа пристыковалось к самолету «Ютейр» так, что в фюзеляже осталось отверстие. Тогда Росавиация признала, что виновным стал сотрудник наземной службы. Остается только надеяться, что дырки в корпусе не влияют на безопасность полетов.

Фото: Baltphoto

Ранее стало известно, что молельную комнату для мусульман планируют открыть в Пулково.