На водоемах Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов

Дата открытия навигации каждый год подвижна, так как связана с благоприятностью прогноза гидрометеорологической обстановки. Согласно подписанному постановлению, навигация в 2023 году откроется с 28 апреля.

В Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти призывают всех помнить о личной ответственности каждого, соблюдать меры безопасности на водных объектах.

«Особое внимание в данный период стоит уделить мерам безопасности при использовании гребных и моторных судов», — подчеркнули в комитете.

Редакция ivbg.ru напоминает, что в соответствии с 36-м Федеральным законом маломерным именуют судно в следующих случаях:

— длина составляет не более 20 метров;

— способно взять на борт до 12 человек (экипаж и пассажиры).