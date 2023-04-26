Главный наставник футболистов петербургского «Зенита» рассказал, что другие клубы проявляли к нему интерес.

В интервью «Чемпионату» тренер заявил, что на сегодняшний день он не обладает желанием пробовать себя в другой лиге. Все его мысли связаны с «Зенитом».

Говоря о том, связывались ли с ним другие клубы, Семак рассказал, что каких-то серьезных разговоров не было, но интерес определенно присутствовал. Тем не менее, во что-то более глобальное это не переросло.

Фото: metaratings.ru

Ранее стало известно, что «Зенит» обыграл «Динамо».