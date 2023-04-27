На пляже под Выборгом нашли тело женщины без волос

Труп женщины без волос обнаружили утром 26 апреля на берегу Финского залива в поселке Пески Выборгского района Ленобласти.

Предварительно следов насилия на теле не обнаружено. Тело передали в морг для проведения медэкспертизы.

По предварительным данным, она была одета в серую футболку, черную кофту, серые спортивные штаны. Особых примет нет, но известно, что на голове у нее не было волос. Личность погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции и районного отдела СК Ленобласти.