Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области сегодня, 27 апреля, приняли участие в Международной патриотическое акции «Диктант Победы».

«Думаю, что каждому человеку, которому дорога память о самых значимых периодах истории нашей страны, должен быть свойственен повышенный интерес к событиям и фактам, связанным с Великой Отечественной войной, – отмечает член Президиума Регионального политического совета, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. – Знаю, что и по истории большинства семей эти события «прокатились». Память о прошлом не позволяет нам забывать о зверствах фашизма. Знаем, поэтому своих не бросаем».

Акция прошла в здании областного парламента – одной из многочисленных площадок для написания «Диктанта Победы». В этом году она проходит в пятый раз.

«Эту акцию можно, с полным на то правом, считать благодарностью поколению победителей, – подчёркивает Владимир Цой. – На этот раз она пятая по счёту. Но сколько бы не прошло лет, останется актуальной именно потому, что это – надёжная проверка наших исторических знаний – подробностей особенно важных в судьбе Отечества героических событий. К тому же «Диктант Победы» – один из верных способов объединения на годы вперёд. Ведь интерес к истории Великой Отечественной войны проявляют представители разных поколений».

В 2022 году в регионе работала 171 площадка, диктант написали семь тысяч человек, тысяча из них — иностранцы. В этом году количество площадок в Ленинградской области уже более 220.

Организаторами акции выступают партия «Единая Россия» и Российское историческое и военно-историческое общество. Для «Единой России» акция является важным пунктом Народной программы.