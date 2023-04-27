В Гатчинском районе простились с погибшим в ходе СВО Наилем Галиевым

В Гатчинском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим из Веревского сельского поселения Наилем Галиевым. Ему было 34 года.

Бойца похоронили на кладбище в деревне Коммолово. Наиль Галиев погиб 27 марта, его посмертно наградили орденом мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации Веревского сельского поселения.

Фото: администрация МО Веревское сельское поселение

Наиль Галиев жил в деревне Зайцево, окончил гатчинскую школу, а затем Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. В октябре 2022 года был призван на военную службу в раках частичной мобилизации.