Следственный комитет поделился подробностями ночного происшествия в Павловске

По имеющимся данным причиной шума стало неустановленное взрывное устройство.

ГСУ СК РФ по Петербургу подтвердил, что в Павловске взорвалось неустановленное взрывное устройство. В настоящий момент на месте работают следователи, расследование продолжается — сообщает Мойка78.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Как отмечают местные жители в соцсетях, звук, похожий на взрыв прогремел около 23:30 26 апреля.

Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Ранее стало известно, что ночью в Павловске прогремел взрыв.