Госзакупки Windows практически полностью сошли на нет

В России переходят на отечественные операционные системы.

Российские госзаказчики в 2022 году потратили на закупку операционной системы (ОС) Microsoft Windows 57 миллионов рублей — это на 82% меньше в сравнении с 2021 годом; при этом в первом квартале 2023 года состоялась только одна такая закупка на 31 тысячу рублей, подсчитали для РИА Новости в проекте «Контур.Торги».

Аналитики объясняют это тем, что госзаказчики переходят на отечественные ОС, среди которых наиболее популярны РЕД ОС и Astra Linux. Они созданы на базе зарубежной ОС Linux.

Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

Фото: globallookpress.com

Ранее стало известно, что Ленобласть стала лидером по прозрачности госзакупок.