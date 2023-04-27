В Ленобласти охотникам выплатят по 25 тысяч за добытого волка

Автор: Гузель Галимова
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Охотникам будут платить за каждого отстрелянного волка в Ленобласти.

Выплата за голову составит 25 тысяч рублей, сообщили в региональном комитете по животному миру.

Порядок выплаты вознаграждений за добычу волков установлен постановлением правительства региона, который вступит в силу с 1 августа. Согласно документу, получить вознаграждение можно будет за тушу добытого волка с головой в шкуре либо голову добытого волка в шкуре.

Подробнее с порядком можно ознакомиться на сайте комитета.

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14.04.2023 178
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