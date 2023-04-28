В Ленобласти за последние сутки зарегистрировали 125 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 125 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 апреля.

Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), д. Зимитицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+4) , Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+3), Кудрово (+6), Янино-1 (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+9), Старая (+2), Романовка (+1), Юкки (+1) , пгт. им. Свердлова (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+1), Глебычево (+1), Рощино (+1), Советский (+5), Селезнево (+2), Светогорск (+3), Каменногорск (+1), Ильичёво (+1), Кирилловское (+1), Красная Долина (+1), Дятлово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Войсковицы (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ивангород (+4).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+13), Будогощь (+3), Пчева (+1).

Кировский район: Синявино (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Старая Слобода (+1), Новая Слобода (+1).

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+7), Вознесенье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Саперное (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+17), Шугозеро (+4).