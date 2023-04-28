Проблемный ЖК «Радужный» во Всеволожске введен в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленинградской области выдал акт ввода в эксплуатацию для корпуса 6.2 ЖК «Радужный» во Всеволожске.

Ключи от долгожданных квартир получат более 400 обманутых дольщиков.

Корпус 6.2 ЖК «Радужный» в 2014 году начала возводить компания «Главстройкомплекс», которую признали банкротом. Строительство завершила Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти. Работы велись за счет средств инвестора, привлеченного правительством Ленобласти. На завершение строительства было направлено около 500 миллмлнионов рублей.

За последний год было введено в эксплуатацию пять проблемных объектов. В совокупности это более 100 тысяч квадратных метров жилья и две тысячи участников долевого строительства.

Вам будет интересно Пятый корпус проблемного ЖК «Чистый ручей» в Сертолово введен в эксплуатацию Ключи от квартир получат около 500 дольщиков. В настоящий момент к вводу в эксплуатацию готовится еще один проблемный жилой комплекс от... 08.02.2023 295

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков.