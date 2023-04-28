Украшение пролежало на асфальте у остановки минимум пять часов.

НЕВСКИЕ НОВОСТИ сегодня опубликовали новость о том, что на улицах Северной столицы продолжают падать флаговые конструкции, тематически оформленные ко Дню Победы.

В пятницу, 28 апреля, лежащий флаг заметили недалеко от метро «Пионерская». Накануне украшения частично обрушились рядом с подземкой на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ / Надежда Капранова

Ранее стало известно, что к 9 Мая ЕР и «Волонтеры Победы» организуют встречи с ветеранами.