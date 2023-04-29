Бразильского игрока «Зенита» Ренана вызвали в сборную

Автор: Анастасия Щербакова
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Легионер примет участие в молодежном чемпионате мира.

Футболист «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии для участия в молодёжном чемпионате мира — сообщает 78.ru. По всей видимости, бразилец пропустит три последних тура Российской Премьер-лиги.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 20 мая по 11 июня в Аргентине. На групповом этапе турнира бразильцы сыграют с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой. За «Зенит» Роберт Ренан успел провести восемь матчей.

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Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

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