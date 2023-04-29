По поручению президента «Волонтёры Победы» проведут ряд праздничных мероприятий

Они будут приурочены к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Владимир Путин поддержал проведение Международного слёта потомков участников битвы за Ленинград «Внуки Победы». С инициативой его проведения к Президенту обратилась участница движения «Волонтёры Победы» из Донецкой Народной Республики Анастасия Литвинова: «Побывать на местах, где воевали твои предки, – непередаваемо. Историю по учебникам не прочувствуешь. Владимир Владимирович, осенью вы поручили заняться планом подготовки к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Есть ещё одно предложение: провести такой же слет внуков и правнуков, но уже участников битвы за Ленинград. Такой формат позволит объединить молодежь на фоне общих интересов, общей истории».

Владимир Владимирович одобрил инициативу и добавил: «Желаю реализации ваших планов и всячески буду содействовать, чтобы это было сделано. Это обязательно нужно сделать, с Правительством мы обязательно поговорим, уверен, что это будет реализовано».

Фото: pxhere.ru

Ранее стало известно, что к 9 Мая ЕР и «Волонтеры Победы» организуют встречи с ветеранами.