Пилот пассажирского самолета сообщил о постороннем беспилотнике в небе над Тосно

Член экипажа воздушного суда обратил внимание на летательный аппарат в Тосненском районе Ленинградской области.
Как сообщает 29 апреля «Фонтанка.ру», накануне около шести вечера пилот одного из пассажирских рейсов сообщил о постороннем беспилотнике, замеченном в небе над Тосненским районом Ленобласти.
Издание сообщает, что по факту этого сообщения полиция проводит проверку. В качестве одного из предположений приводится версия, что в воздушном пространстве был замечен любительский дрон. Такие используют для съемок живописной натуры.
Фото: pxhere.com
Ранее стало известно, что появилось видео с упавшим в Туле беспилотником.