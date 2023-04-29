«Добрый субботник» в стиле милитари прошел в Петербурге

Помимо работы граблями, доброту можно было проявить с помощью плетения маскировочных сетей и изготовления окопных свечек.

«Фонтанка» побывала на акциях в честь уборки города, как будто совсем не похожих на те, что проходили ещё пару лет назад.

Приехавшая на открытие депутат Государственной думы Оксана Дмитриева рассказывала собравшимся, что раньше это называлось коммунистическим субботником. Александра Беглова ждали и вице-губернатор Анатолий Повелий, и главы комитетов, и дежурившие рядом наряды ДПС, но что-то не задалось (говорят, что главу города утром неожиданно пригласил на совещание президент) и проводить праздник пришлось без него.

Субботник, официально называющийся «Добрым», в этом году решили посвятить спецоперации. Во всех районах жителям предлагали плести маскировочные сети и мастерить окопные свечи. Впрочем, как убедилась «Фонтанка», среди жителей оказалось немало бюджетников.

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру

Ранее стало известно, что работники транспортных служб организовали субботник в Ленобласти.