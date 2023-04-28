Работники транспортных служб организовали субботник в Ленобласти

Они провели время с пользой, ухаживая за состоянием территории около памятников объектов водной инфраструктуры.

Уборка была произведена на причале «Прорыв» около Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Добровольцы очистили прибрежную территорию от сухих палок и листьев, собрали и вывезли мусор, покрасили скамейки и памятник.

Также транспортники провели уборку на участке памятника «Героям Метростроя» в Невской Дубровке. Там они занимались высадкой липовой аллеи.

Ранее стало известно, что в Енакиево начался ремонт трамваев-уборщиков.