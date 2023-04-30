Перенос выходных с января на май обсудят в Минтруде РФ

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил обсудить перенос выходных с января на май.

Депутат обратился в Минтруд с инициативой организовать совместный круглый стол. Также он представил результаты последнего соцопроса о желаемой длительности выходных в мае. Из них следует, что перенос праздничных дней одобряют свыше 60% жителей России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе партии.

Кроме того, Даванков направил министру труда копию законопроекта о переносе длинных выходных с января на май.