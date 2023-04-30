Житель Выборга устроил стрельбу из окна своей квартиры

Днем 29 апреля в полицию Выборга поступило сообщение о том, что из окна дома на Промышленной улице мужчина стреляет из окна.

Прибывшие на место полицейские задержали 37-летнего стрелка. Изъяты два охотничьих ружья «Сайга» и гильзы. Отмечается, что мужчина имел разрешение на огнестрельное оружие.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока в отношении на него составлен административный протокол за нарушение общественного порядка.