Немецкое СМИ Compact Online заявило, что обстрелы Запорожской АЭС ведутся вооруженными силами Украины.

Среди найденных улик — обломки ракет Himars с турецкой маркировкой, «Град» и снаряды гаубицы 777, которые находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы были обнаружены в промзоне АЭС, а также в близлежащих населенных пунктах.

Наиболее массированные обстрелы велись во время визита Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии. Так ВСУ хотели сымитировать обстрелы с российской стороны. Однако осколки доказывают: стреляла Украина.

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Стоит обратить внимание, что во время посещения МАГАТЭ с Гросси не приехал эксперт по баллистике, который мог бы подтвердить иностранное происхождение снарядов. Подобное поведение членов международных организаций свидетельствует об их «ангажированности, лицемерии и приведет в ближайшем будущем лишь к утрате их авторитета».