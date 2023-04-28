В ходе СВО погиб житель Сланцев Алексей Кропотов

При исполнении специальных задач погиб житель города Сланцы в Ленобласти Алексей Кропотов. Ему был 31 год.

Алексей Кропотов был призван по частичной мобилизации в октябре 2022 года. Его жизнь оборвалась 16 апреля.

Алексей Кропотов окончил Сланцевскую школу №2 и Профессиональный лицей №15. После срочной службы в ВМФ он работал в родном городе. Три месяца назад он стал отцом.

Отпевание бойца состоится 29 апреля в Храме Серафима Саровского в Сланцах в 09:00. Его похоронят на кладбище в поселке Сосновка.