При исполнении специальных задач погиб житель поселка Будогощь Киришского района Ленобласти, гвардии рядовой Андрей Андриенко.
Ему было 24 года. Соболезнования родным и близким выразили администрация и совет депутатов Киришского района.
Гражданская панихида-прощание с Андреем Андриенко состоится 2 мая в 11:00 в районном Доме культуры поселка Будогощь.
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