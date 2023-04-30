При исполнении специальных задач погиб житель поселка Будогощь Киришского района Ленобласти, гвардии рядовой Андрей Андриенко.

Ему было 24 года. Соболезнования родным и близким выразили администрация и совет депутатов Киришского района.

Гражданская панихида-прощание с Андреем Андриенко состоится 2 мая в 11:00 в районном Доме культуры поселка Будогощь.