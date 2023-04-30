В ходе СВО погиб гвардии рядовой из Будогощи Андрей Андриенко

Автор: Гузель Галимова
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При исполнении специальных задач погиб житель поселка Будогощь Киришского района Ленобласти, гвардии рядовой Андрей Андриенко.

Ему было 24 года. Соболезнования родным и близким выразили администрация и совет депутатов Киришского района.

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Фото: адмминистрация Киришского района

Гражданская панихида-прощание с Андреем Андриенко состоится 2 мая в 11:00 в районном Доме культуры поселка Будогощь.

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28.04.2023 143
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