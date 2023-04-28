Житель Тихвинского района погиб в ходе спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель деревни житель Тихвинского района Ленобласти Сергей Востоков. Ему было 33 года.

Соболезнования родным и близким выразили губернатор Александр Дрозденко, администрация и муниципальные советы Тихвинского района и городского поселения.

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Фото: администрация Тихвинского района, vk.com

Панихида и отпевание бойца пройдут 29 апреля в 11.30 в культурно-спортивном комплексе в деревне Бор, похоронят Сергея Востокова на кладбище в деревне Сарожа.

На странице в соцсетях Сергей Востоков указал, что работал на Тихвинском вагоностроительном заводе. В марте прошлого года у него родился сын.

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