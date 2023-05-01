На ЛЭП в Гатчинском районе совершена диверсия. Подорвана линия электропередачи – фото

Диверсия произошла в Сусанинском поселении Гатчинского района, в районе деревни Ковшово, в ночь на 1 мая 2023 года. Как сообщил губернатор Ленинградской области, подорвана линия опоры электропередач (ЛЭП).

В экстренные службы сообщили о яркой вспышке света. В указанном месте нашли упавшую опору передачи. На соседней было обнаружено взрывное устройство. Его сняли и обезвредили взрывотехники.

Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. Сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На момент подготовки публикации на месте работают сотрудники правоохранительных органов, взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.