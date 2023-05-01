Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Праздником Весны и Труда

Праздник Весны и Труда отмечается 1 мая по всей России. Жителей Ленинградской области поздравил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что к людям труда относится абсолютное большинство ленинградцев. Именно благодаря им Ленинградская область уверенно развивается.

«Хочу от души поблагодарить каждого, кто своими профессиональными достижениями, талантом, энергией обеспечивает благополучие родной земли, кто старается малыми и большими делами сделать мир лучше», – написал Александр Дрозденко

Губернатор пожелал всем жителям региона прекрасного весеннего настроения и теплых встреч с близкими и родными.