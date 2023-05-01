Некоторым россиянам повысили пенсии с 1 мая

С 1 мая некоторые россияне стали получать повышенные пенсии. Об этом рассказывала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Доплата полагается тем, кому исполнилось 80 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на словам эксперта.
Индексацию вернут пенсионерам, уволившимся в начале 2023 года. А также тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учета нового стажа.
Ранее член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал россиян с самой большой пенсией. Это представители тяжелых профессий, а также жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем.
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21.03.2023 734