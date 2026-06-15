Ленинградская область заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года, набрав 75,18 балла. Исследование опубликовало РИА «Новости».

Годом ранее регион находился на восьмой строчке с результатом 76,25 балла. Таким образом, несмотря на снижение итоговой оценки, Ленобласть поднялась в рейтинге на одну позицию.

Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, набравшие более 90 баллов. В первую пятерку также вошли Татарстан, Московская и Свердловская области. Состав первой десятки по сравнению с 2024 годом не изменился.

По данным экспертов, регионы из топ-10 обеспечивают более половины суммарного валового регионального продукта России. На их территории проживает более трети населения страны.

Последние места заняли Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тыва.