Прокуратура организовала проверку по факту подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе. Заведено уголовное дело о диверсии

Как сообщал ivbg.ru, в ночь на 1 мая произошла диверсия в Сусанинском поселении Гатчинского района, в районе деревни Ковшово. Подорвана линия опоры электропередач (ЛЭП).

Руководство прокуратуры Ленинградской области на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб.

Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. На месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия, – сообщил Александр Дрозденко

Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников.