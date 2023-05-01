В Петербурге дерутся за еду: раздача бесплатной шавермы закончилась кулачным боем – видео

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: посетители выстроились в очередь с полудня 29 апреля в одном из кафе на Красногородской улице, когда узнали, что заведение будет раздавать еду по случаю открытия.

В течение дня желающих становилось все больше. К 17:00 накал страстей достиг апогея. На кадрах ниже видно, как люди нападают на мужчину, выходящего из очереди. Позже в драку перерастает еще один словесный конфликт.