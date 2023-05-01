Мужчина погиб в горящем доме в Выборгском районе

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, 29 апреля в 23:56 поступило сообщение о пожаре в поселке Ильичево. Горел частный дом площадью 300 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 32 пожарно-спасательной части 100 и 109 пожарных частей. В 05:15 пожар ликвидирован.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки 52-летнего мужчины.