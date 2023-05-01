ФСБ показала снимки с места подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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В Гатчинском районе Ленинградской области 1 мая неизвестный совершил подрыв опоры магистральной линии электропередач. Сотрудники регионального Управления ФСБ России показали фотографии с места происшествия.

Первое взрывное устройство разрушило одну из опор ЛЭП. Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередач второе взрывное устройство с электронным блоком управления было обезврежено взрывотехниками.

По факту случившегося следственная служба УФСБ завела уголовное дело по статье «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». Ведется следствие. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

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01.05.2023 71
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