ФСБ показала снимки с места подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленинградской области 1 мая неизвестный совершил подрыв опоры магистральной линии электропередач. Сотрудники регионального Управления ФСБ России показали фотографии с места происшествия.

Первое взрывное устройство разрушило одну из опор ЛЭП. Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередач второе взрывное устройство с электронным блоком управления было обезврежено взрывотехниками.

По факту случившегося следственная служба УФСБ завела уголовное дело по статье «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». Ведется следствие. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.