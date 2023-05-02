Команда из Волосово стала победителем Национального чемпионата по робототехнике

Автор: Гузель Галимова
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В Екатеринбурге прошел Национальный чемпионат по робототехнике. В число победителей вошли юные инженеры из Ленобласти.

Команда Волосовского центра информационных технологий одержала победу в номинации «Награда за стремление к знаниям». Ленобласть представляли Сергей Грищенко, Андрей Терехов, Ростислав Петров и Кира Иванова.

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Фото: vk.com/citvolosovo

Ребята быстрее отведенного времени ответили на все вопросы судейской коллегии и защитили свой проект «Энергия в каждый дом». Ребят подготовили педагоги-наставники  Татьяна Драницына и Наталья Ганжинова.

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