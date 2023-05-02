Команда из Волосово стала победителем Национального чемпионата по робототехнике

В Екатеринбурге прошел Национальный чемпионат по робототехнике. В число победителей вошли юные инженеры из Ленобласти.

Команда Волосовского центра информационных технологий одержала победу в номинации «Награда за стремление к знаниям». Ленобласть представляли Сергей Грищенко, Андрей Терехов, Ростислав Петров и Кира Иванова.

Ребята быстрее отведенного времени ответили на все вопросы судейской коллегии и защитили свой проект «Энергия в каждый дом». Ребят подготовили педагоги-наставники Татьяна Драницына и Наталья Ганжинова.