Команда из Волосово стала победителем Национального чемпионата по робототехнике

В Екатеринбурге прошел Национальный чемпионат по робототехнике. В число победителей вошли юные инженеры из Ленобласти.
Команда Волосовского центра информационных технологий одержала победу в номинации «Награда за стремление к знаниям». Ленобласть представляли Сергей Грищенко, Андрей Терехов, Ростислав Петров и Кира Иванова.
Ребята быстрее отведенного времени ответили на все вопросы судейской коллегии и защитили свой проект «Энергия в каждый дом». Ребят подготовили педагоги-наставники Татьяна Драницына и Наталья Ганжинова.
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25.04.2023 230